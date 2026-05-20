「せっかく手塩にかけて育ててきた経営人材や指導者がどんどん引き抜かれていくので、たまったもんじゃない」大手自動車会社の下請け企業の社長は、こう肩を落とす。今、日本の労働市場では、「現場の絶望的な人手不足」と「ホワイトカラーの人余り」が同時に起きるという、奇妙な二極化が進行している。しかし、「人余り」と言われるホワイトカラーの転職市場でも、深刻な問題が進行している。「転職エージェント」が、中小企業の