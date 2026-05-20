突然ですが、「せんべろ」が何の略か知っていますか？思い出して！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「千円でべろべろに酔える」でした！せんべろとは、「千円でべろべろに酔える」を略した造語です。千円前後の予算でお酒をたっぷり楽しめる飲み屋や、そのような飲み方のスタイルを指します。もともとは作家・中島らもと編集者・小堀純の共著『せんべろ探偵が行く』（2003年）によって広まった言葉とされています。この