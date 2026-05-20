部活の遠征バスが事故を起こし、北越高校ソフトテニス部の高校生一人が亡くなり、後続の2台も含め26人が重軽傷を負った。事故の詳細が明らかになるにつれ、運転手が二種免許を持っていない上、最近は複数回の事故を起こしていた事実が浮上。親しい人に「今回を最後に免許返納するつもりだ」と洩らしていたとも伝えられ、なぜこの人物が運転を任されたのか、契約上の問題も含めて責任を追及する報道が続いている。私はスポーツライ