皇位継承論議で、中道改革連合が旧宮家の男系男子を養子縁組で皇籍に復帰させる「旧宮家復帰案」容認に大転換し、今国会での皇室典範改正が現実味を帯びてきた。しかし、この方針に対しては旧立憲系議員を中心に反発が根強いはずだ。これまで意見集約が難航してきた中道が、なぜここにきて容認へと舵を切ったのか。中道内部で、いま何が起きているのか――。【前後編の前編】【写真】中道改革連合の小川淳也・代表。ほか、枝野幸