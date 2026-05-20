家族解体がニューノーマル韓国では5月は「家庭の月（ファミリ・マンス）」として知られている。こどもの日（5日）、父母の日（8日）、夫婦の日（21日）をはじめ、先生の日（15日）や成年の日（19日）まで、家族や周囲の大切な人々を気遣う記念日がこの1か月に集中しているためだ。1994年に家庭の月が法定記念月に指定されてから今年で32年目。その間、韓国人の価値観の変化と相まって、韓国社会における「典型的な家庭」の姿は大き