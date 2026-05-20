「人間が死を乗り越えるための本を書いてほしい」そんな依頼をきっかけに、お笑いコンビ「笑い飯」の哲夫さんが書き上げた『頭を木魚に』が、このたび刊行された。M-1グランプリの王者として知られる一方で、仏教への深い造詣を持つ哲夫さん。この作品は、その豊かな知識が集結した一冊になっている。刊行のタイミングで実現したインタビュー第1回では、この作品を「死を乗り越える」だけでなく、「死の“誘惑”を乗り越える」とい