歌手の氷川きよし（48）が17日、自身のインスタグラムを更新。仕事で訪れたという軽井沢でのオフショットを披露した。【写真】「妙に色っぽい」「後ろ姿キレイです」美背中のぞく軽井沢でのオフショットを披露した氷川きよし氷川は「お仕事で久しぶりに軽井沢へ そして久しぶりに裕三さんに会いましたー お元気で嬉しかったー。浅間山がすばらしかったー 裕三さんが激うまお蕎麦を作ってくれたー ごちそうさまでした」とつづり