【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで19日、アーセナルの2003〜04年以来、22季ぶりの優勝が決まった。2位マンチェスター・シティーがボーンマスと1―1で引き分けたため、残り1試合で逆転の可能性がなくなった。アーセナルの優勝は14度目で、プレミアリーグ発足後は4度目。