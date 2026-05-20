28日発売の『B.L.T.2026年7月号』（東京ニュース通信社）の乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」には、大越ひなのが登場する。【別カット】衝撃の美しさ…強い視線で存在感放つ大越ひなの毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく本企画。大越が同企画に登場するのは、2回目となる。今回は、「集合」をテーマに撮影。団地や鏡張りの空間を舞台に、“同じ景色の中で、それでも埋もれ