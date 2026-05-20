親の遺産を整理し、無事に相続税の申告を終えてホッとひと息……。しかし、数年後に突然、税務署から「お尋ね」が来るケースは珍しくありません。都内に住む会社員のAさん（58歳・男性）もその一人。慎ましく生きていたはずの母の相続から2年後、税務調査をきっかけに見つかった「開かずの金庫」から、なんと〈現金3,000万円〉が見つかりました。タンス預金が及ぼす相続税のリスクと税務調査の実態について、税理士の根津拓矢氏が