2026年、公示地価はバブル崩壊後で最大の上昇率を記録しました。30年以上続いた「土地のトラウマ」から日本人が解放されつつある今、個人投資家の間では「安定した家賃収入」への期待が再燃しています。しかし、最新の意識調査で見えてきたのは、地価高騰の裏に潜む意外な「壁」でした。市場の熱狂と、投資家が抱える切実な本音に迫ります。2026年公示地価、上昇率最大に…不動産投資への期待と不安2026年1月時点の公示地価は、商