「本当に時々夫がありえない爆弾発言をしてくる。辛いあの……終電すぎちゃって……、帰れなくなった友達二人を家にあげたいんだけど。って電話かかってきた。なんかもう言葉が出なかった」【写真】夫はなぜ友達を家に……実際の投稿夫から夜分にまさかの連絡をもらったつむこさん（@suchan.041）がモヤモヤした出来事をThreadsに投稿。同情のコメントが相次ぎました。しかも、それが1歳の娘さんが体調を崩して保育園を休んだ日の