2026年5月20日放送のNHK『あさイチ』は「尿もれ対策最新情報▽排せつリハビリで生活が変わる」の特集。そこで、閉経後の下半身のセルフケアについて専門家が解説した『婦人公論』2026年3月号の記事を再配信します。*****トイレの心配や外陰部のトラブルなど、年齢を重ねるとともに増えてくる下半身の不調を、「老化現象だから」と諦めていませんか。「閉経後の長い人生を楽しむために、日々のお手入れは不可欠です」と語る専門医の