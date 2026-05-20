2026年5月20日放送のNHK『あさイチ』は「尿もれ対策最新情報▽排せつリハビリで生活が変わる」の特集。そこで、女性に多いの尿漏れなど「尿のトラブル」について専門家が解説した、『婦人公論』2011年7月22日号（2022年3月改訂）の記事を再配信します。*****いつもと違う、どこか調子がよくない…と思っても、かかりつけ医のいない人はなかなか気軽に聞けないもの。小さな不調に大きな病気が隠れていることもあるので、油断は禁物