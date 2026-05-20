最高級モデルが専用デザインを採用しアップデート！トヨタは2026年5月12日、「カローラ ツーリング」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たに2色のボディカラーを追加したほか、Xグレードの装備内容も充実しています。では、カローラ ツーリングのなかで最上級モデルは、どのような仕様となっているのでしょうか。【画像】これがトヨタ「カローラ ツーリング」の最上級仕様です！ 画像を見る！（30枚以上）