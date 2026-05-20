自民党内ではいま「55年体制」の終焉を見据えた危機感が静かに広がっているという。石破「少数与党」政権時代への反動、中道保守の失速、そしてネット世論が攪乱する新たな政治潮流。古川禎久幹事長代理は、自民党がもはや従来型の「国民政党」でいられなくなった現実を語り始めた。 【写真】取材に応じる山崎拓元自民党副総裁 さらに山崎拓元自民党副総裁が、炭鉱、玄洋社、右翼、そして中曽根政治へと連なる自民党保守の源流を