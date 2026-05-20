アメリカのベッセント財務長官は19日、訪問先のフランス・パリで日本銀行の植田総裁と会談し、為替相場の過度な変動は望ましくないとの考えを改めて強調しました。ベッセント財務長官は19日、SNSで、パリで行われたG7＝主要7か国の財務大臣・中央銀行総裁会議で、日銀の植田総裁と個別に会談したと明らかにしました。会談では、「日本の強じんな経済と市場の見通しについて話し合った」とした上で、「植田総裁が日本の金融政策を的