「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が、１９日の中日戦（倉敷）でプロ初打席初ヒットを放った。創価大野球部で、１年生時からともにメンバー入りし、現在は社会人野球のミキハウスでプレーする大島正樹さん（２２）が、デイリースポーツに手記を寄せた。４年間ともに汗を流した、かつてのチームメートが、黄金ルーキーの素顔を明かした。◇◇マサ。