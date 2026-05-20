俳優の瀬戸康史が１８日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。「３８歳になりました。」と始めた瀬戸は、「健康で穏やかな日々が過ごせるよう、頑張りたいと思います。」と抱負をつづり、黒い毛の愛犬を抱いた顔のアップ写真を披露した。この投稿にファンからは「わんこのカメラ目線が♡」「わんちゃんと瀬戸くん似てますね」「３８歳に見えないです」「え、学生？ってくらい写真若すぎる」な