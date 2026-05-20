クイーンズパーク・レンジャーズ戦でプレーするサウサンプトンの松木＝2026年2月24日撮影、サウサンプトン（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド2部リーグで、松木玖生が所属するサウサンプトンが19日、プレミアリーグ昇格を懸けたプレーオフ決勝から除外された。準決勝の対戦相手だったミドルズブラが練習を無断で撮影されたとして追放を求め、2部リーグの独立委員会が規定違反を認定した。サウサンプトン