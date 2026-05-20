ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅選手（29）が2026年5月14日、自身のインスタグラムを更新。スニーカーを履いたミニ丈コーデを披露した。スポーティなコーデで高梨選手は、スニーカーなどの絵文字を添えて、グレーのボアトップスと白いスニーカーを合わせたコーデや、シアートップス姿で上目遣いする様子など14枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、2枚目でボア素材のグレーのトップスとスポーティ