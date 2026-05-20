「ゴルフの一番の欠点は楽しすぎることだ」と言う人がいるほど、ゴルファーにとって翌日のラウンドは楽しみなものです。 何日も前から寝不足になるのは「ゴルファーの宿命」とも言えます。 今回は、ゴルファーなら思わず頷いてしまう「ゴルフ前日あるある」を、マンガ『ゴルフは気持ち』の第7話のエピソードを交えて解説します。 ワクワクが引き起こす「二日酔い」の悲劇 ハンデ戦なら誰にでも優