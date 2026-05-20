インパクトが強くなれば飛距離もスコアも伸びる理由 最終的な目的は強いインパクトを作ること この本で私がおススメしているのは小さな助走（バックスイング）で強い圧力（インパクト）をかけられるスイングですが、それを行うためにはスイングプレーンの概念を知っている必要があると思い、少し丁寧にお話ししています。強く叩くだけなら、コッキングしてリリースすればいいのですが、その方向が合っていないとボ