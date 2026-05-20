『万葉集』には富士山を詠んだ歌が複数残されている 富士山の噴火も詠んだ？ 『万葉集』は奈良時代に成立した日本最古の歌集です。天皇や貴族をはじめ、さまざまな身分の人々が詠んだ約4500首の歌が全20巻に収められています。そのうち、富士山をモチーフとした歌は11首。なかでも特に有名なのが、山部赤人による「田子の浦ゆ うち出てみれば 真白にぞ 富士の高嶺に 雪は降りける」という歌です。『百人一首』にも収め