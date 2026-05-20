福岡県内各地では19日も、最高気温が30℃を超える真夏日となりました。これからの暑い時期に注意したいのが、モバイルバッテリーの発火です。18日には東京で事故が起きています。注意点などを専門家に聞きました。 ■太田陽アナウンサー「午前10時すぎの大濠公園です。強い日差しがジリジリと照りつけています。日傘を差している人の姿も多く見られます。」福岡県内では19日も、各地で太陽が照りつけました。日差