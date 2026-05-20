朝のドル円は１５９．１０円台での推移＝東京為替 ドル高が優勢な展開。朝のドル円は１５９．１０円台での推移。海外市場では日米の財務相発言などを受けて上下。一時１５８．６０円台を付ける動きも、１５９．２５円まで反発などの場面が見られた。 USDJPY 159.11