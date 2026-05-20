アメリカのトランプ大統領がイランへの再攻撃の予定を延期したと発表したことをめぐり、アメリカメディアは「実際には攻撃を決断していなかった」と報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は19日、トランプ大統領がイランへの攻撃再開の予定を直前で延期したと発表したことについて、アメリカの当局者が「延期の発表前、実際には攻撃を決断していなかった」と明らかにしたと報じました。トランプ大統領は攻撃命令まで