【月刊ヤングマガジン 2026年6号】 5月20日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 本日5月20日に発売されたマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2026年6号」の表紙及び巻頭、巻末グラビアが公開された。 表紙＆巻頭グラビアには、桃月なしこさんが登場。現在発売中の写真集「むすび」から、秘蔵カットが掲載されている。 また巻末グラビアでは、榎原依那さんのグアムロケより、