【月刊ヤングマガジン 2026年6号】 5月20日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2026年6号」を本日5月20日に発売する。価格は540円。 今号の巻頭カラーには、新連載「Ank : a mirroring ape」が登場。大藪春彦賞・吉川英治文学新人賞W受賞の小説を原作としたコミカライズで、1匹のチンパンジーによって崩壊する世界が描か