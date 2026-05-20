二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。5月20日（水）深夜の同番組では、二階堂、猪俣、ケムリがカンニングでクイズの答えを互いに教え合い、全問正解を目指す前代未聞のクイズ企画「カンニング バレずにできるかな？」の完結編が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！二階堂、猪俣、ケムリは、ゲストの新山（さや香）とともにクイ