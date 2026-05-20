古本屋が好きだ。大好きだ。いきなり自分語りになってしまうが、私が初めて古本屋に入ったのは中学一年生のときだった。最初は、ただ本が安く買えるから利用しているだけだったが、しだいに古本屋に行くことそのものが、楽しみになってきた。以後、なんだかんだで半生記も古本屋通いを続けていたりする。ネットの「日本の古本屋」や、オークションサイトも利用しているが、それはそれ。なにか面白い本があるかもしれないと