脂肪豊胸手術に興味はあっても、「ダウンタイムが気になる」という人も多いのでは？ そこで、脂肪豊胸手術のダウンタイムの経過について、銀座3丁目・BANNAI美容クリニックの坂内先生にメディカルドック編集部が詳しく聞きました。 監修医師：坂内 誠（銀座3丁目・BANNAI美容クリニック） 新潟大学医学部卒業。新潟大学大学院修了。その後、大手美容外科グループ入職、分院長を13年間務める。2020年3月、東京都中央