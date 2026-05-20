アンカー・ジャパン、INFORICH、EcoFlow Technology Japan、エレコム、オウルテック、CIO、ユーグリーン・ジャパンの、モバイルバッテリーメーカー7社は5月18日、NTTグループ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの通信事業者と「大規模災害発生時における被災地への電源確保に関する連携協定」を締結した。都内では同日、メディア向けの会見も開かれた（BCN・寺澤 克）。●メーカーが物資を提供 通信事業者の配送網活かし支援を