2026年5月18日、中国メディアの紅星新聞は、中国で広く販売されている「日本叮叮（ディンディン）」ブランドの蚊取り線香が、実際には日本と無関係で虚偽宣伝の疑いがあると報じた。記事は、消費者の金さんがインターネットで「輸入蚊取り線香液」と検索し、「日本叮叮」というブランドの商品を52．9元（約1200円）で購入したと紹介。届いた商品はイメージと異なっていた上に日本製の表記がなく、メーカーは広州威葵化粧品という中