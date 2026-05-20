近鉄を相手に3連敗4連勝を飾った1989年（平元）の日本シリーズ。第3戦後のお立ち台で加藤哲郎が放った「シーズンのほうがよっぽどしんどかったですからね。相手も強いし」という言葉が流れを変えたと言われている。私はすぐ熱くなる性格だから一番怒っていたように言われるが、直接聞いてないし、3連敗すれば「そりゃあ弱いって言われるよね。くそーっとは思うけど…」という感じだった。それより東京・九段下の宿舎、ホテル