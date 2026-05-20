セレッソ大阪の選手やスタッフが思いを語る連載「サクラ咲ケ」。今回は、J2のFC今治から完全移籍で新加入し、17日の名古屋戦で移籍後初ゴールを含む2得点を挙げたU―21日本代表MF横山夢樹（20）が登場。新たな環境で過ごす日々や憧れの先輩、これまでの歩みなどについて語った。今シーズンから加入した横山夢樹です。セレッソに来てカテゴリーも上がって、技術の高さや判断の良さ、ポジショニングなど細かいところを含めて「違