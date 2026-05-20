ダンスボーカルグループのM!LKが、21日・28日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00〜)に、メンバーそろって初出演する。事前取材で“普段言えないこと”を聞かれたメンバーたちから、最年長・佐野勇斗への暴露が続々。サプライズ好きのプレゼントセンスをめぐる苦言や、ボケる時のクセを指摘され、“寒すぎて滅!”疑惑まで浮上する。佐野はトークィーンズメンバーから総ツッコミを受け、思わず