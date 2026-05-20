ファミリーマートは5月19日から、対象の「クラフトボス」または「スターバックス COFFEE OF THE DAY」のペットボトル飲料いずれか1本とファミマルBakeryのパン1個をセットで買うと合計金額から50円引きとなるキャンペーンを実施している。コーヒーとパンセットで買うと50円引き○コーヒーとパン購入で50円引き昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない4