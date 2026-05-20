筆者の話です。混雑する店で席を立ったとき、思いがけない一言を耳にしました。その場では理解できなかった違和感の正体とは──。 聞こえた一言 「しゃべりながら食事するなよな」店を出ようとしたとき、背後からそんな声が聞こえました。友人とランチで訪れたのは、開店と同時に満席になる人気店です。席の間隔もゆったりしていて、落ち着いた雰囲気のお店でした。 入店後すぐ席に着いたものの、食事をしている間に