世界中で人気の「きかんしゃトーマス」の絵本原画やテレビアニメ用の撮影模型などを集めた「原作出版80周年きかんしゃトーマスの世界展はたらく機関車たちのおはなし」が、宝塚市立文化芸術センター（兵庫県宝塚市）で開催されている。2026年6月28日（日）まで。ソドー島ジオラマ（一部）「きかんしゃトーマス」は、1945年、イギリスの牧師ウィルバート・オードリーが息子・クリストファーのために即興で語り聞かせた物語か