前年の猛暑などの影響によるコメ不足に端を発した“令和の米騒動”の始まりからおよそ1年。私たちを戸惑わせたコメの価格は今、どうなっているのでしょうか。 ■八木菜月アナウンサー「こちらの売り場には、5キロで3000円台のコメが並んでいます。さらに見てみますと、こちらには5キロで2000円台のものもあります。」福岡市のディスカウントストアでは現在、国産の銘柄米やブレンド米など13種類の商品を販売しています