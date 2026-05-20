「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」MV撮影カット 爆風スランプが20日、結成直後最初に制作した楽曲「ええじゃないか」を5月27日、「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」としてデジタルリリースすることを発表した。1984年にアルバム「よい」＆シングル「週刊東京『少女A』」のWリリースでメジャーデビューをし、現在でも「Runner」や「大きな玉ねぎの下で」などの楽曲が世代問