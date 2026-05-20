塩貝健人はW杯メンバーに選出された日本サッカー協会（JFA）は5月15日、都内で北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。3月の英国遠征で初めてサムライブルーのユニフォームに袖を通したばかりのヴォルフスブルク所属の21歳FW塩貝健人は、滑り込みでその切符を掴み取った。（取材・文＝林遼平）◇◇◇日本代表発表の前日、塩貝健人はほとんど眠れなかった。「発表の前はすごく緊張していて