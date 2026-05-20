本田真凜＆本田望結を姉に持ち、自身もフィギュアスケーター・モデルとして活躍する本田紗来が、17日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)に登場した。【写真】かわいすぎ！スペイン代表ユニ着こなす希空「Kemari87 KISHISPO(ケマリ87・キシスポ) ステージ supported by アディダス」に登