二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（深1：55）20日の放送では、二階堂・猪俣・ケムリがカンニングでクイズの答えを互いに教え合い、全問正解を目指すという前代未聞のクイズ企画「カンニング バレずにできるかな？」完結編を届ける。【写真】奇想天外な回答で翻弄する猪俣周杜二階堂・猪俣・ケムリは、ゲストのさや香・新山とともに