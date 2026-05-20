◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月19日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は19日（日本時間20日）、ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場予定。岡本は、前日から移籍後初のヤンキースに臨んでいるが、ヤンキースタジアムで初めての「4番」に座る。自身11試合ぶりとなる11号を放ち、熱狂的な「ニューヨークっ子」の心に「okamoto」の名を刻めるか。現在16本塁打でリーグトップ17本