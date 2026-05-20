Rakutenブックスのライトノベル週間ランキング（2026年5月11日～17日）は、長く1位に座り続けていた『超かぐや姫！』（原作：スタジオクロマト・スタジオコロリド/著：桐山なると／ファミ通文庫）が3位に下がり、4月からTVアニメの第5期が始まった衣笠彰梧によるシリーズの最新刊『ようこそ実力至上主義の教室へ 3年生編4』（MF文庫）が1位となった。 【写真】ライトノベルの新時代？「ダンガン文庫」編集長・近