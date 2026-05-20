プレミアリーグ第37節、ボーンマスとマンチェスター・シティのゲームは1-1のドローに終わった。シティは1点を先行され、後半アディショナルタイムにアーリング・ハーランドが意地の同点弾を叩き込むも、逆転には及ばなかった。これでシティの勝ち点は「78」、アーセナルは「82」であり、最終節で逆転優勝する可能性はなくなった。ゲームが終わった瞬間、アーセナルの22年ぶりの優勝が確定した。無敵を誇った03-04シーズンぶりの優