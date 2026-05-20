(C)Getty Imagesエールディビジは現地時間5月17日に最終節が行われ、今季の全日程が終了。シーズン序盤から得点ランキングでトップを走っていた、フェイエノールトの上田綺世が25ゴールで得点王に輝いた。【動画】「ああいうプレーは彼の強みだ」と絶賛された上田綺世の絶妙トラップ→右足でのゴラッソを見る上田は最終節のズヴォレ戦には出場せず、チームメイトの渡辺剛とともに休養が与えられる形で、ベンチ外となっていた。