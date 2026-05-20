今永は無念の降板…ブルワーズ打線につかまった(C)Getty Imagesナ・リーグ中地区では、現地時間5月18日より、カブスとブルワーズによる首位攻防3連戦がスタート。本拠地でライバルを迎え撃つカブスは、初戦で今季好調の今永昇太が先発マウンドに立った。だが、5回途中までで8失点と大乱調。チームは3-9で敗れており、今永は今季4敗目を喫している。【動画】「これが恐怖を耐え抜いた男の顔」米投球分析家が注目した今永昇太の“